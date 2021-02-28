Родственники двух пропавших мужчин в Татарстане подозревают, что их похитили в рабство

Фото: "Лиза Алерт"

В редакцию «Реального времени» обратились родственники пропавшего в Елабуге 28-летнего жителя Казани Марселя Сафина. Родственники мужчины подозревают, что его могли похитить.

Как рассказала «Реальному времени» двоюродная сестра пропавшего, Марсель находился в Елабуге в гостях. С 17 февраля его местонахождение неизвестно. Когда родственники обратились в полицию, они узнали, что только за февраль в городе пропало четверо мужчин.

Фото: «Лиза Алерт»

«По словам следователя, в Елабуге в феврале пропало четверо мужчин. Один 1 февраля, зовут Камиль. В общем в их пропаже есть общие моменты, они пропали практически в одном месте. Мы подозреваем криминал. Возможно, крадут мужчин для работы. Марсель немного выпил, возможно, выглядел как потеряшка. А Камиль инвалид, очень доверчивый человек», — рассказала «Реальному времени» родственница Марселя Сафина Оксана Бахрин.

Сейчас семьи пропавших объединяют усилия для поисков. К поискам подключился отряд «Лиза Алерт».

Ранее в Казани возбудили уголовное дело против нескольких человек, подозреваемых в незаконном удержании двух инвалидов и использовании их в качестве попрошаек на улицах.



Ольга Плешкова