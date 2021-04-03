В Великобритании семь человек умерли из-за образования тромбов после прививки AstraZeneca

В Великобритании семь человек умерли из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил британский медицинский регулятор Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

После вакцинации данным препаратом у 30 человек образовались тромбы. В 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми — иные виды тромбозов. Семь вакцинированных скончались.

При этом ведомство уверяет, что преимущества вакцинации перевешивают побочные эффекты, сообщает «РИА Новости».

Напомним, вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.

Ольга Плешкова