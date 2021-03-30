Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Изменения были внесены по заявлению компании. Смена названия не повлияет на изменение препарата. При этом может измениться информация о продукте, маркировка и упаковка.

Фото: mos.ru

Ранее AstraZeneca понизила показатель эффективности вакцины от COVID-19 до 76%. Об этом сообщается в заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).

Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после нежелательных последствий от вакцины, в том числе со смертельным исходом. Тем не менее в ВОЗ пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca, включая препарат Covishield, «продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков».

Ольга Плешкова