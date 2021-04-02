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ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера по подозрению в шпионаже

20:49, 02.04.2021
ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера по подозрению в шпионаже
Фото: Александр Коршунов / Facebook

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова. Его обвиняют в хищении информации, которая составляет коммерческую тайну.

«Александр Юрьевич Коршунов разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну», — сказано в сообщении.

В 2019 году сообщалось о его задержании в аэропорту Неаполя по запросу США.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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