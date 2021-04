ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера по подозрению в шпионаже

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова. Его обвиняют в хищении информации, которая составляет коммерческую тайну.



«Александр Юрьевич Коршунов разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну», — сказано в сообщении.

Alexander Yuryevich Korshunov allegedly conspired to steal trade secrets from an American aviation company to benefit Russia. If you have information about Korshunov, contact your local #FBI office or the nearest U.S. Embassy or Consulate. https://t.co/YLi09Ct0pK pic.twitter.com/hmb14ppEHX