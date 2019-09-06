США обвинили задержанного в Италии топ-менеджера ОДК краже секретов для авиадвигателей

Сегодня в Италии был задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александр Коршунов. Власти США обвиняют топ-менеджера в краже коммерческих секретов.

По версии американских правоохранителей, эти секреты использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.

Кроме Коршунова был задержан гражданин США Маурицио Паоло Бьянки. В обвинении указано, что он нанимал бывших сотрудников американской GE Aviation, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14, передает «РИА Новости».

В МИД РФ подчеркнули, что российские дипломаты оказывают юридическую помощь и поддержку задержанному.