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США обвинили задержанного в Италии топ-менеджера ОДК краже секретов для авиадвигателей

01:35, 06.09.2019
США обвинили задержанного в Италии топ-менеджера ОДК краже секретов для авиадвигателей
Фото: torange.biz

Сегодня в Италии был задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александр Коршунов. Власти США обвиняют топ-менеджера в краже коммерческих секретов.

По версии американских правоохранителей, эти секреты использовались для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.

Кроме Коршунова был задержан гражданин США Маурицио Паоло Бьянки. В обвинении указано, что он нанимал бывших сотрудников американской GE Aviation, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14, передает «РИА Новости».

В МИД РФ подчеркнули, что российские дипломаты оказывают юридическую помощь и поддержку задержанному.

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