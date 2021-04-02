В Казани обсудили аспекты комплексного развития территорий ASG

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел круглый стол, который провела инвестиционная группа компаний «ASG» совместно с федеральной консалтинговой компанией «Манн, Черемных и Партнёры». Темой встречи стали практические аспекты пространственного развития Казанской агломерации при реализации проектов комплексного освоения территорий «ASG».

Темой разговора стали современные стандарты комплексного развития территорий, проблемы обеспечения территорий необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, а также сложности взаимодействия органов государственной власти и бизнес-сообщества в процессе реализации проектов пространственного развития.

«Еще раз убедился в важности трехстороннего диалога между профессиональным сообществом застройщиков, властью и собственниками земли, — отметил основатель компании Иван Черемных и поблагодарил ASG за организацию встречи, — Коллеги разрабатывают проекты застройки будущих территорий и привлекают общество, государство и экспертов к работе над комплексным освоением земли».

Ранее «Реальное время» писало об обсуждении в «ASG» результатов исследования компанией «Манн, Черемных и Партнеры» рынка и ее предложениях по реализации разработанной ASG Концепции развития казанской агломерации.