В Татарстане агрофирма выплатила 2 млн рублей задолженности перед сотрудниками
В Высокогорском районе Татарстана ООО «Агрофирма «Нармонка» после вмешательства прокуратуры погасила задолженность перед сотрудниками на общую сумму 2 млн рублей.
Надзорное ведомство при проверке установило, что сельхозпредприятие не выплатило 119 работникам зарплату за февраль текущего года.
Прокуратура Высокогорского района внесла в адрес гендиректора агрофирмы представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Требования надзорного ведомства выполнены полностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Ранее в республике предприятие «Камдорстрой» выплатило более 11 млн рублей долгов по зарплате сотрудникам. Напомним, что в столице Татарстана на начало 2020 года задолженность компаний по зарплате перед 2,5 тыс. работников составляла 202 млн рублей. По итогам прошлого года они выплатили почти 136 млн рублей долга.ПроисшествияБизнесПромышленностьАгропром Татарстан
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