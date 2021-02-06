«Камдорстрой» выплатил более 11 млн рублей долгов по зарплате сотрудникам

Прокуратура Челнов проверила на соблюдение требований трудового законодательства предприятие «Камдорстрой» и выяснила, что работникам задолжали зарплату в общей сложности более чем на 11 млн рублей.



Прокуратура возбудила дело об административном нарушении по статье о невыплате зарплаты в отношении главного бухгалтера предприятия, постановление направили в Государственную инспекцию труда в РТ для рассмотрения по существу. В адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Задолженность перед сотрудниками полностью погашена, сообщает прокуратура РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2020 году приставов пришлось привлекать к выплате долгов по зарплате на общую сумму почти в 98,6 млн рублей. Удалось взыскать на 12 млн рублей больше, чем в 2019-м.