В 2020 году предприятия Казани погасили почти 136 млн рублей задолженности по зарплате

На начало 2020 года задолженность казанских предприятий по зарплате перед 2,5 тыс. работников составляла 202 млн рублей. По итогам прошлого года они выплатили почти 136 млн рублей долга.

«В течение года в условиях пандемии нам удалось не только не допустить роста задолженности, но и обеспечить ее значительное снижение», — заявила и.о. председателя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

На начало 2021 года 47 организаций Казани имели задолженности по зарплате перед 1,8 тыс. сотрудников. Общая сумма невыплаченных работникам средств составила 144 млн рублей.

Мингазова обратила внимание, что большая часть суммы задолженности приходится на экономически неактивные организации и предприятия-банкроты. Из действующих фирм долги по зарплате перед работниками на начало 2021 года имели пять предприятий на сумму 500 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что больше всего долгов — 69,3 млн рублей — в 2020 году погасили перед работниками предприятий в Вахитовском и Приволжском районах Казани. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах долги по выплатам сотрудникам сократились на 7,3 млн рублей.



Татьяна Демина