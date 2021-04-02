Депутат Госдумы предложил запретить диких животных в цирке после драки слонов в Казани

Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил запретить в России выступления диких животных в цирке после драки слонов в Казани.

— Не просто же так за границей отказываются от них. Если только речь не идет об одомашненных существах, типа собак или латиноамериканских лам, мы понимаем хорошо, что по сути дела в цирке происходит ломка сознания животного, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Чаще всего дрессировка животных сопровождается физическим насилием: «Закулисье цирка очень жестокое. Мы недавно видели историю со слонами, ограничения по использованию животных в цирке должны быть».

Фото: Ринат Назметдинов

По словам Шеина, использование диких животных в цирке достигается за счет ломки их психологического сознания, а также благодаря физическому насилию. Депутат указал на необходимость введения ограничений.

В марте в Казанском цирке произошло два инцидента со слонами. Во время выступления слонихи Дженни и Магда подрались. Никто из зрителей, к счастью, не пострадал. Позже работника цирка после нападения слона госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Позже администрация цирка заявила, что программу «Шоу слонов и магия цирка» в связи с невозможностью слонов дальше участвовать в мероприятии отменили.



Татьяна Леухина