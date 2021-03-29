В Нижнекамском районе РТ в зону возможного подтопления попадают почти 70 домов

В Нижнекамском районе РТ этой весной в зону возможного подтопления попадают четыре населенных пункта: Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка и Ильинка. В них насчитывается 67 домов, в которых проживают 156 человек.

Объекты экономики и мосты в зону подтопления в указанных населенных пунктах не попадают, обратил внимание сегодня на «деловом понедельнике» заместитель главы Нижнекамского района Тимур Гареев.

Власти муниципалитета уже спланировали первоочередные мероприятия по безопасному прохождению паводковых вод, проводится мониторинг за изменениями уровней воды на водоемах.

В полной готовности на период паводков в Нижнекамском районе находятся 33 единицы спецтехники для откачки воды, четыре единицы пожарной техники, 55 автономных источников электроснабжения. Также спланировано два пункта временного размещения населения общей вместимостью 225 человек, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил всем службам в республике готовиться к весеннему половодью.

Татьяна Демина