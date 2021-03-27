Минниханов поручил всем службам в Татарстане готовиться к весеннему половодью

В Татарстане всем службам и ответственным представителям районов и городов нужно подготовиться к безопасному прохождению весеннего половодья. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

23 населенных пункта, 4 садовых товарищества, 5 низководных мостов, 2 участка автомобильных дорог могут подпасть в зону подтопления при неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья.

Фото: mindortrans.rt

В этом году фиксируются значительные снегозапасы — до 145% к средней норме. Это превышение в среднем на 50% запасов воды в снеге, передает пресс-служба президента РТ.

На водоемах появляются угрозы возникновения заторов при прохождении ледоходов на реках и нештатные ситуации в работе аварийных водоспусков на гидротехнических сооружениях в связи со значительной толщиной льда на водоемах.

Кроме того, Минниханов обратил внимание на необходимость своевременной очистки крыш и козырьков домов от снега и наледи. Этот вопрос также должен быть на контроле всех служб и руководителей республики.

Сегодня в ГУ МЧС России по РТ рассказали об изменениях гидрологического режима на реках и водохранилищах Татарстана. Пик паводка ожидается в третьей декаде апреля — начале мая, сообщили ранее в ведомстве.

