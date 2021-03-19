Меркель не исключила возможности закупок Германий вакцины «Спутник V»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если общее решение по этому вопросу в Евросоюзе не будет достигнуто.
При это Меркель добавила, что предпочитает европейские закупки: «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)».
Канцлер напомнила, что власти Германии планируют начать масштабную вакцинацию от COVID-19 уже летом, пишет ТАСС. Сама Меркель при вакцинации хочет сделать выбор в пользу препарата британско-шведской компании AstraZeneca, она ожидает своей очереди.
Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, заняла второе место по популярности в мире по числу одобрений от регуляторов. Она одобрена более чем в 40 странах.
В начале марта EMA приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».
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