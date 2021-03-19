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Меркель не исключила возможности закупок Германий вакцины «Спутник V»

22:18, 19.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Меркель не исключила возможности закупок Германий вакцины «Спутник V»
Фото: Максим Платонов (архив)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если общее решение по этому вопросу в Евросоюзе не будет достигнуто.

При это Меркель добавила, что предпочитает европейские закупки: «Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)».

Канцлер напомнила, что власти Германии планируют начать масштабную вакцинацию от COVID-19 уже летом, пишет ТАСС. Сама Меркель при вакцинации хочет сделать выбор в пользу препарата британско-шведской компании AstraZeneca, она ожидает своей очереди.

Фото: wikimedia.org

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, заняла второе место по популярности в мире по числу одобрений от регуляторов. Она одобрена более чем в 40 странах.

В начале марта EMA приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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