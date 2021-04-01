КФУ получил максимальную сумму для создания СУНЦ на базе IT-лицея — 600 млн рублей

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) хотят создать на базе IT-лицея Казанского федерального университета — для того, чтобы реализовать этот проект, из федерального бюджета на 2021-2023 годы выделят 600 млн рублей — это максимальная возможная сумма, сообщает пресс-служба КФУ.



Создание СУНЦ станет возможным благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов на развитие сети. По словам проректора по внешним связям Тимирхана Алишева, проект позволит «получить дополнительные ресурсы, которые помогут модернизировать материально-техническую инфраструктуру IT-лицея, обеспечить возможность школьникам участвовать в различных мероприятиях, сборах, олимпиадах, конкурсах». Еще проект поспособствует созданию условий для профессионального развития педагогических кадров и вовлечению в науку молодых людей.

Ранее сообщалось, что в КФУ появится специализированный портал восточных рукописей, который объединит рукописное наследие татарского и тюркских народов в целом.

Маргарита Головатенко