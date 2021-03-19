В КФУ появится специализированный портал восточных рукописей

В Казанском федеральном университете оцифруют и опубликуют старинные татарские рукописи. На основе этого создадут специализированный портал восточных рукописей, который объединит рукописное наследие татарского и тюркских народов в целом.

Для реализации проекта создали консорциум. В него вошли КФУ, Духовное управление мусульман РТ и Институт восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге.

— КФУ обладает одной из наиболее крупных коллекций письменного наследия начиная со времен Императорского Казанского университета. Она хранится в восточном секторе отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки КФУ. Крупная коллекция хранится и в Санкт-Петербурге», — рассказал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект начнет реализоваться с оцифровки татарской богословской литературы и учебников, которыми пользовались в медресе и мектебе в XIX—XX веках. Специалисты отбирают рукописи, которые будут исследоваться и оцифровываться. Такая же работа по каталогизации ведется сотрудниками Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ.

Кроме того, на сегодняшний день ведутся переговоры о создании в КФУ специализированной кафедры по изучению наследия Востока. Институт международных отношений КФУ приступает к разработке нового направления подготовки — «Документоведение и архивоведение», сообщает пресс-служба вуза.

В начале февраля стало известно о создании в Казани на территории префектуры «Старый город» Центр татарской рукописи. Он будет представлять собой историко-просветительский комплекс, где расположатся хранилища старых рукописных книг, реставрационные мастерские, лектории и общественная библиотека.

Татьяна Леухина