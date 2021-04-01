В мэрии Казани рассказали о судьбе иудейского кладбища

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В мэрии Казани рассказали о судьбе иудейского вероисповедального кладбища: его проект разработан, но еще не определены ни источники финансирования, ни сроки его строительства. Планируемая дорога должна снизить заторовые ситуации в районе бывшего ресторана «Акчарлак» и повысить связанность городских территорий.

Сегодня «Реальное время» сообщало, что к иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани собираются построить дорогу, однако самого кладбища на карте проекта пока нет. Общая площадь дороги — 22,9 тыс. кв. м, протяженность — 1 442,72 метра. Расчетная скорость составит 60 км/ч. Дорога будет состоять из двух полос движения шириной 3 метра.

В городе пройдут общественные обсуждения по поводу проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство автодороги. Подъезд к иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани». Обсуждения пройдут с 1 апреля по 6 мая на площадке https://dispute.kzn.ru.

Маргарита Головатенко