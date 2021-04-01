К иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани построят дорогу — самого кладбища на карте нет

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В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство автодороги. Подъезд к иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани». Документ опубликован в сборнике документов мэрии. Обсуждения пройдут с 1 апреля по 6 мая на площадке https://dispute.kzn.ru.

Общая площадь дороги — 22,9 тыс. кв. м, протяженность — 1442,72 метра. Расчетная скорость составит 60 км/ч. Дорога будет состоять из двух полос движения шириной 3 метра.

О том, что в Казани на Мамадышском тракте появится иудейское вероисповедальное кладбище, стало известно еще в 2016 году. На данный момент о статусе объекта ничего не известно, на карте его нет. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани.