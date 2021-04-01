Дерипаска: в России есть проекты, которые могли бы стать альтернативой Суэцкому каналу

Бизнесмен Олег Дерипаска в ответ на недавнее ЧП с контейнеровозом Ever Given, севшим на мель в Суэцком канале, заявил, что в России есть несколько проектов, которые в перспективе могли быть стать альтернативой указанному водному пути.

«Может, хотя бы ситуация в Суэцком канале заставит РЖД взглянуть на транзитные перевозки по-другому? Принять наконец, что за ними будущее, но чтобы в него органично вписаться, надо приложить усилия сейчас и отстать наконец от энергетического угля на экспорт, посмотреть и на другие цели», — написал Дерипаска в своем telegram-канале, отметим, что необходимо модернизировать Транссибирскую железнодорожную магистраль.

По мнению бизнесмена, реконструкция так называемого Сибирского кедрового тракта могла бы позволить ему составить конкуренцию новому китайскому «Шелковому пути». Дерипаска отметил, что при желании это можно было бы реализовать через нацпроект.

Фото: ommons.wikimedia.org

Напомним, на прошлой неделе один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале: его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. По некоторым данным, был заблокирован проход судам с грузом на $10 млрд. С мели его сняли лишь 29 марта, после чего навигация по каналу возобновилась.



Татьяна Демина