Цены на нефть увеличились на 5% из-за блокировки Суэцкого канала

Цены на нефть выросли на 5% из-за инцидента в Суэцком канале, где оказалось полностью заблокировано движение судов из-за вставшего поперек русла контейнеровоза. Это привело к тому, что в Суэцком канале застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.

Вчера утром один из крупнейших в мире контейнеровозов сел на мель, его развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой — в другой. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Утром на входе в канал с южной стороны скопилось 10 судов, к вечеру их количество достигло 15, сообщил телеканал Al Arabiya.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок. Это также наиболее загруженная водная магистраль мировых перевозок нефти танкерами. Через него проходят 8% судов, перевозящих сжиженный газ. Всего каналом следуют 19 тыс. судов в год, или более 50 в сутки.

Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов предупредил о риске дефицита предложения нефти в мире в ближайшие 5 лет, если не будет достаточных инвестиции в новые проекты.