ТАСС: в ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти с мая

Фото: Максим Платонов (архив)

Министры стран-участниц ОПЕК+ в ходе сегодняшних переговоров договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти начиная с мая, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В следующем месяце страны ОПЕК+ смогут нарастить добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки. На столько же они смогут увеличить показатель и в июне. В июле они увеличат добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, первоначально в ходе сегодняшних переговоров большинство министров ОПЕК+, включая представителей Кувейта и ОАЭ, поддержали сохранение текущих уровней добычи нефти на следующие три месяца.

Позже Саудовская Аравия предложила увеличить в мае добычу на 350 тысяч баррелей в сутки и на столько же в июне, после чего участницы переговоров начали склоняться в сторону постепенного увеличения объемов добычи нефти.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в марте министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле. При этом России и Казахстану разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления.

Татьяна Демина