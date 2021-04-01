ТАСС: министры ОПЕК+ начали склоняться в сторону увеличения добычи нефти в мае-июле

На переговорах стран-участниц ОПЕК+ начали склоняться в сторону увеличения уровня добычи нефти в мае-июле. До этого большинство министров высказались за сохранение текущих показателей.

Саудовская Аравия предложила ОПЕК+ увеличить в мае добычу на 350 тысяч баррелей в сутки и на столько же в июне. Многие министры одобрили эту идею и склоняются к принятию решения о постепенном наращивании показателей в течение трех месяцев начиная с мая текущего года.

«Россия поддержала постепенное увеличение добычи нефти в рамках сделки на три месяца», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров стран-участниц ОПЕК+.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня сообщалось, что большинство министров ОПЕК+, включая представителей Кувейта и ОАЭ, поддержали сохранение текущих уровней добычи нефти на следующие три месяца.



Напомним, в марте министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле. При этом России и Казахстану разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления.



Татьяна Демина