Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+

Министры энергетики стран ОПЕК+ договорились сохранить текущий уровень добычи нефти в апреле. Россия и Казахстан могут нарастить добычу, говорится в сообщении организации.

России и Казахстану разрешается увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее о подобном решении ОПЕК+ сообщили СМИ. На фоне указанной договоренности, котировки нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросли более чем на 4%. В на 18.55 (по мск) ее цена составляла $67,07.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что страны-участницы ОПЕК+ должны следить за ситуацией с ценами на нефть на мировом рынке. Он обратил внимание на то, что цены на нефть на мировом рынке выросли на 5% после решения стран ОПЕК+ относительно сохранения уровня добычи нефти в апреле.

Татьяна Леухина