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В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом

11:21, 01.04.2021
В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев в России достигло 4 554 264.

Выздоровели за сутки 10 247 человек. За весь период пандемии — 4 176 419 человек.

В России зарегистрировано 99 233 летальных исхода, из которых 383 произошли за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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