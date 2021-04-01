В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом
В России за сутки выявлено 9 169 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев в России достигло 4 554 264.
Выздоровели за сутки 10 247 человек. За весь период пандемии — 4 176 419 человек.
В России зарегистрировано 99 233 летальных исхода, из которых 383 произошли за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».ОбществоМедицина
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