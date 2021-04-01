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Матч «Уфы» против «Ахмата» в Кубке России обслужит бригада Матюнина

15:28, 01.04.2021
Матч «Уфы» против «Ахмата» в Кубке России обслужит бригада Матюнина
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал судейские назначения на матчи четвертьфинала Кубка России.

Встречу в Грозном, где местный «Ахмат» сыграет с «Уфой», обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Помогать ему в системе VAR будет Павел Шадыханов.

Любопытно назначение Василия Казарцева на игру «Сочи» против «Локомотива». В начале нынешнего сезона арбитр был отстранен от судейства после скандала в матче «Спартака», когда назначил неоднозначный пенальти в пользу сочинцев.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» рассудит Артем Любимов, а «Арсенал» и ЦСКА обслужит судья Михаил Вилков.

Ранее Матюнин работал на игре 23-го тура РПЛ между «Рубином» и «Химками». По итогам встречи казанцы подали протест на судейство, но экспертная комиссия РФС признала работу судьи безошибочной.

СпортФутбол Башкортостан
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