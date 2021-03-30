ЭСК РФС не нашла ошибок в работе Матюнина в матче «Рубин» — «Химки»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Алексея Матюнина в эпизоде с неназначенным пенальти в матче 23-го тура РПЛ «Рубин» — «Химки».

По итогам встречи казанский клуб направил обращение, где попросил оценить действия судьи в игровом моменте на 4-й минуте игры. Представителям «Рубина» показалось, что защитник гостей нарушал правила в своей штрафной.

ЭСК РФС посчитал контакт между игроком «Химок» Егором Данилкиным и футболистом казанцев Карлом Старфельтом «незначительным толчком» и признал решение Матюнина не назначать пенальти правильным.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обрушился с критикой в адрес судейства. При этом по ходу игры рулевой казанцев получил желтую карточку после недовольства работой судейского корпуса. Его помощник Олег Кузьмин был удален с тренерской скамейки за оскорбительное поведение. Позже КДК РФС дисквалифицировал тренера «Рубина» на два матча РПЛ.

Сама встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.