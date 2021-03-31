В Зеленодольске жильцы пострадавшего от взрыва дома начали забирать вещи из квартир

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске жильцы пострадавшего от взрыва дома №39а по улице Ленина в сопровождении спасателей начали забирать свои личные вещи из квартир. Пока это могут сделать только собственники, чье жилье расположено до 5 этажа включительно. Как уточнили в пресс-службе Зеленодольского района РТ, для остальных жильцов сотрудники МЧС сначала обеспечат безопасный вход — из-за разрушения квартир на верхних этажах.

На данный момент квартиры опечатаны, на территории дежурят сотрудники полиции для исключения незаконного проникновения.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Сегодня в ЦКИНТ им. Горького начал свою работу штаб, куда пришли жильцы. С ними пообщался мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев. Он заверил, что с каждым будет проводиться индивидуальная работа, а часть дома с 5 по 9 этаж будет разобрана и восстановлена.

«Нам необходимо в кратчайшие сроки поставить туда подрядчика, чтобы работы уже начались. Кто-то из вас живет у родственников, знакомых, в санатории «Волга», будет рассмотрен вариант предоставления жилья из маневренного фонда или по линии Госжилфонда, все это в индивидуальном порядке», — добавил Михаил Афанасьев.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Гендиректор управляющей компании Олег Анисимов отметил, жильцам дома не будут приходить счета за коммунальные услуги начиная с марта и до заселения в свои квартиры.

Вечером 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что самое главное — вернуть жильцов дома в квартиры.