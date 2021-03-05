В пятницу вечером пробки в Казани достигли 9 баллов

В Казани вечером в пятницу наблюдаются большие пробки. На 17.49 дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Волкова, Аделя Кутуя, а также на улице Мира.

Пробки есть и на улицах Тихомирнова, Миннуллина, Салимжанова, Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Астрономической, Татарстан, а также в Щербаковском переулке. Частично стоят Оренбургский тракт, проспект Победы, улицы Рихарда Зорге, Родины, Ломжинская, Комиссара Габишева. Заторы есть также на выезде из города — на Мамадышском тракте.

Отметим, что пробки начали собираться еще два часа назад.