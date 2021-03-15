Утро понедельника в Казани началось с пробок в 9 баллов

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В Казани утром в понедельник, 15 марта, наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Аварии образовались на ул. Фатыха Амирхана рядом с пересечением на просп. Ямашева, на Горьковском Шоссе, на ул. Тэцевской ближе к пересечению с ул. Копылова, на ул. Ломжинской, на просп. Альберта Камалеева. Движение на этих участках сильно затруднено.

«Встали» ул. Дементьева, ул. Белинского, ул. Назиба Жиганова, вся ул. Сахарова, ул. Ломжинская и ул. Родины, стоит весь Мамадышский тракт, и ул. Копылова, а еще ул. Патриса Лумумбы, ул. Гвардейская, ул. Амирхана Еники, ул. Пугачевская, ул. Юлиуса Фучика.

Очень сильные пробки на пересечении ул. Проспекта Победы и ул. Аграрной и просп. Победы с ул. Рихарда Зорге, а еще на Оренбургском тракте.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, в воскресенье днем в Казани на Горьковском шоссе образовался огромный затор. Движение затруднено на выезде с Лебяжьего, пробка тянется до улицы Фрунзе. Территория Лебяжьего озера — главная площадка празднования Масленицы в Казани. Мероприятия стартовали в 14.00. Пробки образовались как раз после начала мероприятий.



Маргарита Головатенко