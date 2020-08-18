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Пробки в Казани сегодня вечером достигли семи баллов

17:41, 18.08.2020
Пробки в Казани сегодня вечером достигли семи баллов

Во вторник вечером в Казани пробки достигли семи баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в центре города — на Право-Булачной, Профсоюзной, Саид-Галеева, Лево-Булачной улицах.

Длинная пробка образовалась на улице Николая Ершова и протянулась до улицы Патриса Лумумбы. Затор из-за ДТП наблюдается возле «Ак Барс Арены».

Также пробки образовались на улице Петра Витера и на Тэцевской в Авиастроительном районе и на улицах Восстания и Васильченко в Московском.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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