Пробки в Казани сегодня вечером достигли семи баллов

Во вторник вечером в Казани пробки достигли семи баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в центре города — на Право-Булачной, Профсоюзной, Саид-Галеева, Лево-Булачной улицах.

Длинная пробка образовалась на улице Николая Ершова и протянулась до улицы Патриса Лумумбы. Затор из-за ДТП наблюдается возле «Ак Барс Арены».

Также пробки образовались на улице Петра Витера и на Тэцевской в Авиастроительном районе и на улицах Восстания и Васильченко в Московском.