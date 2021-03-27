Российские авиакомпании могут отменить чартеры в ОАЭ из-за разногласий авиавластей

Российские авиакомпании готовятся начать отмену чартеров в ОАЭ с завтрашнего дня, 28 марта, из-за разногласий авиавластей РФ и ОАЭ. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Авиавласти двух стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, который стартует завтра.

Лоукостер «Победа» в субботу разослал своим клиентам, которые приобрели рейсы из Москвы в Дубай на 28 марта, предупреждение о значительных изменениях в расписании. По данным информагентства, возможна отмена авиарейсов, на которые забронировано до 50 тыс. авиабилетов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Регулярное авиасообщение с ОАЭ возобновилось в сентябре прошлого года, наряду с регулярными рейсами выполняются также и грузопассажирские полеты.

В четверг оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Также с этого же дня по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург, Москва — Берлин.



Татьяна Леухина