Средний чек ипотеки в России достиг максимального значения за всю историю наблюдений

В России увеличился средний размер ипотеки, в феврале он достиг 3,1 млн рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений бюро кредитных историй «Эквифакс».

По сравнению с февралем прошлого года средний чек ипотеки вырос на 12%. По сравнению с январем 2021-го рост составил 2,8%.

В феврале объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 45% относительно января и составил 178 млрд рублей. Количество кредитов на жилье увеличилось на 41,4%, до 57,3 тыс. ссуд, передает ТАСС.



Ранее эксперты заявили, что в Казани окупить ипотеку с помощью аренды при полной загруженности можно за 10 лет, при средней загруженности — за 17 лет.



Ольга Плешкова