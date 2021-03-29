Эксперты: в Казани окупить ипотечную квартиру с помощью аренды можно за 10 лет

В Казани окупить ипотеку с помощью аренды при полной загруженности можно за 10 лет, при средней загруженности — за 17 лет. Об этом говорится в данных исследования «Авито Недвижимости».



Аналитики производили расчет, исходя из условий программы субсидирования ипотеки под 6,5% годовых, которая будет действовать предположительно до июля 2021 года. В среднем стоимость однокомнатной квартиры в татарстанской столице — 4 млн рублей, а первоначальный взнос — 15%, посуточная аренда в среднем — 1,3 тысячи рублей. По подсчетам, срок погашения ипотеки — 10 лет, а сумма ипотечного месячного платежа — 38,6 тысячи рублей. Следовательно, доход за полную нагрузку квартиры составит 39 тысяч рублей.

Быстрее всего выплатить ипотеку можно в Махачкале — за 3 года, а еще Краснодаре и Ростове-на-Дону — за 5 лет. Сложнее всего выплатить ипотеку в Москве, Ялте и Санкт-Петербурге (20, 15 и 12 лет соответственно).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, эксперты считают, что в Казани, Сочи и Санкт-Петербурге выгоднее арендовать жилье, а не покупать в ипотеку.

Маргарита Головатенко