Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 125 миллионов

В мире за последние сутки выявили 614 570 случаев коронавируса — это самый высокий суточный прирост с 24 января текущего года. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 на сегодняшний день заразились 125 160 255 человек.

Умерли за последние сутки от коронавируса в мире 9 396 человек, всего — 2 748 737.

Более 44% новых случаев коронавируса за последние сутки приходится на страны Европы — 270 451 инфицированный. На втором месте по суточному приросту заболевших Северная и Южная Америка — 211 620, на третьем Юго-Восточная Азия — 69 546, пишет ТАСС.

Наибольшее число случаев заражения, по последним данным, зарегистрировано в США — 29 718 930 человек, в Бразилии — 12 220 011, Индии — 11 846 652. Россия на четвертом месте (4 501 859), Франция на пятом (4 351 506).

Фото: realnoevremya.ru

В начале недели эксперты ВОЗ предупредили, что в мире пятую неделю подряд растет количество случаев COVID-19, рост смертности от вируса также вызывает беспокойство.



Татьяна Демина