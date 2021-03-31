Макаров выйдет с первых минут на матч с Данией на молодежном ЧЕ-2021
Тренерский штаб Михаила Галактионова определился с составом сборной России на матч против Дании в третьем туре группового раунда молодежного чемпионата Европы по футболу.
Хавбек казанского «Рубина» Денис Макаров третий матч подряд начнет игру с первых минут. В его активе на турнире два матча и один забитый гол в ворота команды Исландии.
Всего в стартовом составе сборной произошло два изменения. На правом краю обороны вместо дисквалифицированного Павла Маслова выйдет Артем Голубев, а на левом фланге атаке появится Вячеслав Грулев, заменивший Даниила Лесового.
После двух туров Россия имеет в своем активе 3 набранных очка. Для гарантированного выхода в плей-офф турнира россиянам надо обыгрывать Данию с разницей в два мяча. В случае иного результата команде Галактионова придется ждать осечки французов в игре с аутсайдерами группы Н исландцами.
Напомним, в первом туре Макаров отметился красивым забитым голом в ворота Исландии.СпортФутбол
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