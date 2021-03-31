Кудрин заявил, что финансовая самостоятельность регионов снижается

В России финансовая самостоятельность регионов в последние годы снижается. Следует увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Мы увеличиваем дотации субъектам Федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами, — у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно — но это связанная помощь, окрашенная», — сказала он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Их самостоятельность снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться. Покрытия полномочий субъектов России недостаточно, выразил мнение глава Счетной палаты.

Он предположил, что следует увеличивать долю ресурсов, которыми российские регионы смогут распоряжаться самостоятельно. Однако в субъектах по-прежнему сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. В ближайшие два-три года в работе с регионами необходимо заняться вопросами долга, передает «РИА Новости».

Ранее Счетная палата предложила правительству России назначать социальные выплаты семьям без детей — на основании общего дохода.



В марте Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов по экономической и социальной устойчивости. Исследование коснулось 20 из 85 субъектов страны. Татарстан занял в списке 20-е место. Специалисты составляли рейтинг на основе следующих показателей: размера зарплат граждан, уровня прожиточного минимума, экономической производительности субъекта.

Татьяна Леухина