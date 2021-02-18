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Татарстан замкнул рейтинг регионов по социально-экономическому росту

08:59, 18.02.2021
Татарстан замкнул рейтинг регионов по социально-экономическому росту
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов по экономической и социальной устойчивости. Исследование коснулось 20 из 85 субъектов страны. Татарстан занял в списке 20-е место.

Специалисты составляли рейтинг на основе следующих показателей: размер зарплат граждан, уровень прожиточного минимума, экономическую производительность субъекта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа. Второе и третье места достались Магаданской области и Чукотскому автономному округу, пишут «Известия».

Места с 11-го по 19-е достались Красноярскому краю, Тюменской области, Коми, Московской области, Камчатскому краю, Иркутской, Ленинградской и Калужской областям, Хабаровскому краю.

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ставший одним из разработчиков социально-экономической стратегии-2030 для Татарстана, рекомендовал обновить основные положения программы. Нынешняя стратегия была принята в 2015 году. Ее приоритеты — формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности и высокотехнологичных секторов экономики.

ОбществоВластьЭкономика Татарстан
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