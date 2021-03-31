Фирдус Тямаев ответил Элвину Грею и показал их личную переписку

Фото: Максим Платонов

Татарстанский певец Фирдус Тямаев, чьи концерты были отменены в Башкирии, накануне подробно разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки.

Как пояснил Тямаев, целью его активности в Сети было получение ответа от министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, в чем его вина. По мнению певца, он его не получил.

— Но советник Радия Хабирова эфенде Радик Юльякшин выпустил большой пост. Перешел на личности. Очень сильно меня оскорбил. Очень крутые слова написал. Вплел «Единую Россию» про ошибку. Я сам за «Единую Россию». Он ее оскорбил, а ведь и наш президент в «Единой России». Он обвиняет меня, что я ввожу в заблуждение два народа, навожу смуту, мол, организовал группировку, знает, говорит, пофамильно. Ну пусть выходит в прямой эфир. Говорит фамилии. Если я преступник, пусть так и скажет. Кричал ведь уже в интернете.

Наконец, Тямаев достал телефон и показал переписку с коллегой. 21 марта он попросил решить вопрос с гастролями, Юльякшин запросил график, тот его прислал. После, по словам Тямаева, он пытался дозвониться до артиста, написал пост... Позднее в «Вотсаппе» появился ответ, что Юльякшин в Нефтекамске, потом едет в Дюртюли, потом в Уфу, нужна ли помощь? Не надо.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова