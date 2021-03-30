Афанасьев заявил, что судьба многоэтажки, где взорвался газ, решится после окончательного обследования

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске к месту происшествия приехал мэр глава Зеленодольского района РТ, мэр города Михаил Афанасьев. К нему жильцы многоквартирного дома, где вчера взорвался газ, обратились с вопросами об их расселении и дальнейшей реставрации дома.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Афанасьев уточнил, что с каждой семьей будут работать индивидуально, в беде никого не оставят. Судьбу дома будут решать после окончательного его обследования, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Инцидент произошел вчера, 29 марта. В результате хлопка в одной из квартир погибли два человека, частично разрушились несколько квартир. В доме проживают 96 человек, их всех сразу эвакуировали, в том числе 18 человек разместили в санатории. Следственные органы возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ), «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Дела соединены в одно производство.

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте происшествия, поговорил с очевидцами трагедии. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина