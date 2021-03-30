Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел после взрыва газа в Зеленодольске

Фото: Александр Артемьев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству территориального Следственного управления доложить о следственных действиях по уголовному делу о взрыве газа, произошедшем в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вчера, 29 марта. В результате хлопка в одной из квартир погибли двое человек, частично разрушились несколько квартир.

Фото: Александр Артемьев

По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел взрыв, в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Они пожаловались на то, что мужчина злоупотребляет алкоголем, неадекватно себя ведет и угрожает взорвать квартиру. Но сотрудники диспансера отказались его госпитализировать. Из-за неприязненных отношений с родными пенсионер осуществил свои намерения.

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили ряд уголовных дел по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ), «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Дела соединены в одно производство.

В доме проживают 96 человек, их всех сразу эвакуировали, в том числе 18 человек разместили в санатории.

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте происшествия, поговорил с очевидцами трагедии. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина