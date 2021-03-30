Австралия ввела санкции против России

Австралия ввела санкции против России. Об этом сообщил МИД страны.

Ограничительные меры коснулись физического лица из России и четырех российских компаний, связанных со строительством Крымского моста. Австралия ввела финансовые санкции и ограничения на въезд.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение об ограничительных мерах принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, предпринятыми Великобританией и ЕС.

В понедельник Канада объявила о введении санкции против двух физических лиц и четырех юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму. СМИ уточнили, что они коснулись генерального директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова и гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, предприятия «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» и Крымской первой страховой компании.



Кроме того, МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению ведомства, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России».



Татьяна Леухина