Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с ситуацией с Навальным

МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Канады Марк Гарно.



В списке оказались первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель ФСИН Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Аналогичные санкции вводили ранее Евросоюз, Великобритания и США. Перечисленные россияне входят в санкционные списки этих стран.

