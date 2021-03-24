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Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с ситуацией с Навальным

18:52, 24.03.2021
Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с ситуацией с Навальным
Фото: pixabay.com

МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

В списке оказались первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель ФСИН Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Аналогичные санкции вводили ранее Евросоюз, Великобритания и США. Перечисленные россияне входят в санкционные списки этих стран.

Евросоюз и США вводили санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо российских граждан, США внесли в черный список 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.

В марте США и Великобритания обсуждали введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». 18 марта Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Навальным — Россия теперь входит в список стран, с которыми полностью запрещено вести экспорт и импорт оружия.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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