Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с ситуацией с Навальным

МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Канады Марк Гарно.



В списке оказались первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель ФСИН Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Аналогичные санкции вводили ранее Евросоюз, Великобритания и США. Перечисленные россияне входят в санкционные списки этих стран.

Today, Canada sanctioned 9 Russian officials involved in the attempted murder of Alexey Navalny, his prosecution, and the silencing of Russian citizens who protested his treatment. This decision is in line with measures previously taken by the , and



News release: pic.twitter.com/ebnItw3qpd — Marc Garneau (@MarcGarneau) March 24, 2021

Евросоюз и США вводили санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо российских граждан, США внесли в черный список 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.

В марте США и Великобритания обсуждали введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». 18 марта Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Навальным — Россия теперь входит в список стран, с которыми полностью запрещено вести экспорт и импорт оружия.

Маргарита Головатенко