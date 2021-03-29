Канада ввела санкции против российских физлиц и компаний

Канада ввела санкции против двух физических лиц и четырех юридических лиц из России в связи с ситуацией по Крыму. Об этом сказано на сайте канадского правительства.



ТАСС уточняет, что в список попали генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Среди предприятий: «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

В Канаде считают, что Москва нарушает права живущих в Крыму людей и заселяет полуостров россиянами незаконно. В МИД Канады отметили что санкции в отношении РФ по этой ситуации.

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Напомним, незадолго до этого МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению ведомства, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». В ограничительном списке оказались: первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель ФСИН Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. В Кремле посчитали введение санкций незаконными.

Маргарита Головатенко