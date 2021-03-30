СК: пожилой хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв, угрожал уничтожить квартиру

Фото: МЧС

Следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили еще два уголовных дела из-за взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) и по халатности (ст. 293 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что он злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации, отметили в СК. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Напомним, что в Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Число погибших выросло до двух.

