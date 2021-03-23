В России могут продлить на 2 месяца соглашения о ценах на сахар

Правительство России поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на 2 месяца, на масло — до октября. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар равна 36 рублям за 1 кг, розничная — 46 рублям за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 рублям за 1 л соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также российский кабмин поручил МЭР, Минсельхозу и Минпромтогу подготовить и представить помесячный график (на 6 месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм. Это следует сделать до 25 марта.

Кроме того, власти планируют полгода субсидировать перерабатывающие предприятия для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла.

Соглашения об установлении предельных цен на сахар и масло были подписаны в декабре 2020 года. Цены будут действовать до 1 апреля 2021 года. В Минэкономразвития РФ еще в начале марта заявляли, что их не планируется продлевать.

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Татьяна Леухина