Спасательные работы на месте взрыва в девятиэтажке Зеленодольска завершены

В Зеленодольске завершились спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Продолжается разбор завалов. Число погибших и пострадавших за ночь не изменилось, людей под завалами не обнаружено.

В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов, передает «Интерфакс».

Напомним, что взрыв бытового газа в жилом доме в Зеленодольске произошел вчера вечером. В результате хлопка обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. В больнице находятся пятеро пострадавших, одна женщина — в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.



Ольга Плешкова