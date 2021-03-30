Главное о коронавирусе на 30 марта: новый штамм в Израиле, космонавт прошел вакцинацию

Сотрудники аппарата президента РТ прошли вакцинацию

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Всего на 30 марта в республике зафиксировали 19 385 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 176 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.





Доктор Хусейн Хусамелдин Сулайман, работающий с октября 2020 года в поликлинике №7 Челнов, привился вакциной «Спутник V». Суданский хирург приехал в Россию 15 марта 2020-го, а 16 марта границы закрыли. Так он решил обосноваться в Татарстане. Он перевез в Россию свою семью — жену и маленькую дочь.

Сотрудники аппарата президента Татарстана привились от коронавируса, сообщили в пресс-службе президента РТ. Возможность привиться от коронавируса была организована для всех желающих без отрыва от работы: в аппарат прибыла выездная бригада медиков.

Фото: пресс-служба аппарата президента РТ

В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались две женщины 1933 и 1941 годов рождения и один мужчина 1952 года рождения.



Космонавт сделал прививку от COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 277 новых случаев коронавируса, выздоровело 9 588 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 536 820 человек, а выздоровевших — до 4 155 996.



За сутки болезнь унесла жизни 409 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 98 442 человека.





НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшее время подведомственная экспертная организация Минздрава России проведет экспертизу ее качества, безопасности и эффективности, после чего примет соответствующее решение.

Роспотребнадзор предложил разрешить детям отдыхать за пределами своего региона, а также увеличить наполняемость лагерей до 75 процентов, допустив при определенном условии организацию палаточных лагерей.

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что пример главы государства придаст динамику всему процессу вакцинации в России. Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта, пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. В Кремле заявляли, что не будут публично демонстрировать сам процесс вакцинации.

Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Герой России летчик-космонавт Олег Артемьев сделал прививку от коронавируса и готов вернуться к работе на Международной космической станции (МКС). Свое состояние после введения вакцины он оценил как отличное.

Число коек, перепрофилированных в стационарах Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сократят на 901 в Госпитале ветеранов войн, их переведут в плановый режим работы. Сейчас в городе открыты более 6 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Фото: Илья Репин

Режим удаленной работы для граждан старше 65 лет продлен в Саратовской области до 12 апреля, постановление носит рекомендательный характер. «Рекомендовать работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период <...> по 12 апреля 2021 года перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», — говорится в постановлении правительства региона

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Илшат Тажитдинов госпитализирован с коронавирусом, сообщил глава республики Радий Хабиров. Он вновь напомнил о необходимости вакцинации, приведя в пример два случая смерти от последствий коронавирусной инфекции глав муниципалитетов — 61-летнего мэра Уфы Ульфата Мустафина и 33-летнего главы администрации Аскинского района Ришата Дихина.

Жители Молдавии доверяют вакцине «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 127 654 979 человек, 2 792 044 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 331 794). На второй строчке — Бразилия (12 573 615), на третьей — Индия (12 095 855), на четвертой — Франция (4 615 295). На пятой строчке Россия (4 477 916, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (550 036). За ними следуют Бразилия (313 866), Мексика (201 832), Индия (162 114) и Великобритания (126 857).

Венесуэла заинтересована в использовании российской вакцины «ЭпиВакКорона», сообщила вице-президент страны Делси Родригес. Она отметила, что «это вакцина с особыми характеристиками, которая содержит небольшие фрагменты вируса, и это позволяет стимулировать иммунную систему в организме вакцинированных людей, но главная новость заключается в том, что эта вакцина эффективна на 100%».

Вакцина против COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca получила новое название Vaxzevria. На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Фото: astrazeneca.ru

Международная группа экспертов ВОЗ пока не определила роль рынка морепродуктов рынка «Хуанань» в Ухане в распространении коронавируса. Многие из первых случаев заражения COVID-19 были связаны с этим рынком, но такое же количество случаев было связано с другими рынками, а некоторые и вовсе не связаны с местами торговли продуктами, сообщает ВОЗ.

Министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что к июню заработает институт паспортов вакцинации, что позволит открыть въезд иностранным туристам. Перед реализацией плана минимум 70 процентам испанцев нужно сделать прививки.

Израильские биологи сообщили о новой разновидности COVID-19, получившей название P681H. Новый штамм отличается мутацией в ключевом белке оболочки, отмечают ученые. По их мнению, новый вид инфекции не отличается стойкостью к антителам или более заметными симптомами, однако склонен к быстрому распространению.

Жители Молдавии доверяют вакцине «Спутник V» больше, чем другим препаратам для вакцинации от коронавируса, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS. Жителей Молдавии спросили, насколько они доверяют существующим вакцинам от коронавируса, 42% респондентов заявили, что вообще не доверяют прививкам от COVID-19.

Фото: Ринат Назметдинов

Разрабатываемые в Евросоюзе коронавирусные сертификаты будут выдаваться привитым всеми используемыми в странах союза вакцинами, включая российскую и китайскую, вне зависимости от их авторизации ЕМА. Однако обязательное признание будет касаться только разрешенных вакцин, по остальным вакцинам государства-члены будут принимать решения самостоятельно, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.



Алексей Нечаев