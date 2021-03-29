В Татарстане от коронавируса умерли еще три человека

В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались две женщины 1933 и 1941 годов рождения и один мужчина 1952 года рождения. Об этом сообщает оперштаб республики.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Всего по состоянию на 29 марта в республике зарегистрировано летальных 415 случаев.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане за последние сутки выявили 38 новых случаев COVID-19. Также за сутки в республике провакцинировано от коронавируса 2 430 человек, всего — 126 943 человека, из них 87 768 получили вторую прививку.

Маргарита Головатенко