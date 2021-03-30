Работающий в Челнах хирург из Судана привился вакциной «Спутник V»

Доктор Хусейн Хусамелдин Сулайман, работающий с октября 2020 года в поликлинике №7 Челнов, привился вакциной «Спутник V». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления здравоохранения города.



Суданский хирург приехал в Россию 15 марта 2020-го, а 16 марта границы закрыли. Так он решил обосноваться в Татарстане. Он перевез в Россию свою семью — жену и маленькую дочь. Сейчас они находятся в Перми, нужно решить некоторые проблемы с переездом.

Доктор объяснил, что на решение вакцинироваться повлиял научный подход — по его словам, это единственный способ защиты от коронавируса. Вторая причина — анализ на антитела. Антител нет, значит нужно вакцинироваться. Еще причина — беспокойство о том, что пациент заболеет по его вине.

«Могу с уверенностью сказать, что вакцинация — самый эффективный способ защиты», — добавил он.



Напомним, на прошлой неделе в Татарстан поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз.

Маргарита Головатенко