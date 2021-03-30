В результате взрыва в жилом доме в Зеленодольске пострадали семь человек

В результате взрыва в жилом девятиэтажном доме в Зеленодольске пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по РФ.



«По уточенной информации, пострадали семь человек, погиб один», — сообщили в МЧС. Также там отметили, что на месте работают психологи ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

На месте работают 62 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 33 человека и 10 единиц техники. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96.

Напомним, по факту взрыва возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Рассматриваются разные версии произошедшего. Основная — утечка бытового газа. Предварительно, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Всего в доме 1974 года постройки 50 квартир. Дом газифицирован и электрофицирован. Сразу же по приезду спасателей была организована эвакуация жителей.

На место происшествия выехали зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. На место взрыва прибыл мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Также на месте происшествия присутствует начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Жильцов дома эвакуировали, им окажут поддержку и разместят в пунктах временного проживания. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко