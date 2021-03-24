Песков прокомментировал санкции Канады против России
Москва считает санкции Канады против России незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, предпримет ли Россия ответные меры, представитель Кремля ответил утвердительно, передает «РИА Новости».
Сегодня МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению ведомства, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». В ограничительном списке оказались: первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель ФСИН Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.
Ранее Евросоюз и США вводили санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо российских граждан, США внесли в черный список 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым