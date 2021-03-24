Песков прокомментировал санкции Канады против России

Москва считает санкции Канады против России незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, предпримет ли Россия ответные меры, представитель Кремля ответил утвердительно, передает «РИА Новости».

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Сегодня МИД Канады ввел санкции против девяти российских чиновников, которые, по мнению ведомства, «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального, его преследование и подавление гражданских протестов в России». В ограничительном списке оказались: первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов, руководитель ФСИН Александр Калашников, начальник Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.



Ранее Евросоюз и США вводили санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо российских граждан, США внесли в черный список 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России.



Татьяна Леухина